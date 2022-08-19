Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 37,7 azalarak 13 bin 396'dan 8 bin 346'ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalışla 1586 oldu. Haziranda 2 bin 640 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9, kapanan şirket sayısı yüzde 53,7 artış gösterdi.