Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 9 bin 848'den 11 bin 188'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artışla 1360 oldu. Şubatta 773 şirket kapanmıştı.

Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.