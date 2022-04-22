Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
[Fotoğraf: AA]
Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 13,6 artışla 11 bin 188'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artarak 1360'a yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 9 bin 848'den 11 bin 188'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artışla 1360 oldu. Şubatta 773 şirket kapanmıştı.
Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.
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