Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,9 artarak 10 milyon 706 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 80 milyon 378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 52 milyon 774 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 458 milyon 872 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2021 yılında 8,7 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 11 milyar 497 milyon 945 bin TL harcadı



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 98,7 artarak 11 milyar 497 milyon 945 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,4'ünü 10 milyar 744 milyon 441 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,6'sını ise 753 milyon 504 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 074 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 91,2'sini 53 milyar 9 milyon 281 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,8'ini ise 5 milyar 95 milyon 471 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1 101 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32,6 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 31,5 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 82,8, ulaştırma harcamalarında yüzde 90,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 146,8'lik artış görüldü.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 31,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 54,7, ulaştırma harcamalarında yüzde 62,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 118,9'luk artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 61,6 ile ilk sırada yer aldı



Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 23,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 7 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 58,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 30,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 628 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 532 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 270 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 305 milyon 542 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 84 milyon 814 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 34 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.