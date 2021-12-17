Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekim ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 9 bin 336'dan 10 bin 192'ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 3,2 yükselişle 1547 oldu. Ekimde 1499 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 57,4 artış gösterdi.