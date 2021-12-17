Dün 75,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,02 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 74,32 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan alıcı buldu.

Omicron endişeye neden oluyor

Fiyatlardaki düşüşte, COVID-19 salgınında vaka sayılarının artması ve Omicron varyantına karşı alınabilecek yeni önlemlerin petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun taleplerinde ciddi değişiklikler olmasıyla, 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısını öne çekebileceğine yönelik haberler fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Grup, 2 Aralık'taki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 74,46 ile 74,53 dolar aralığının direnç, 74,27 ile 74,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.