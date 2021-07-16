Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 113,4 artarak 4 bin 480'den 9 bin 560'a ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 556'dan 1226'ya yükseldi.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 10,3 arttı.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 680 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'ini limited şirketler, yüzde 12,9'unu anonim şirketler, yüzde 1,2'sini kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 259'u ticaret, 1687'si imalat ve 1113'ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1015'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555'i inşaat, 352'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 405'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196'sının inşaat, 169'unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 613'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 231'inin inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 120 kooperatif kurulurken, bunların 46'sı konut yapı kooperatifi, 37'si işletme kooperatifi, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1293 yabancı ortak sermayeli şirketin 770'i Türkiye, 70'i İran, 39'u Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 128'i anonim, 1165'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 868'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 326'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 323'ü gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.