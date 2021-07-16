Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak saat 10:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.

Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.825 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar kurundaki düşüş eğiliminin yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 8,52 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlik ve artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, ons altında 1.830 doların kırılması durumunda 1.855 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.815 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 500 lira 30 kuruşken satışı ise 500 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 815 lira satış fiyatı 820 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.825,31 dolar

Satış: 1.825,50 dolar

Gram

Alış: 500,30 lira

Satış: 500,50 lira

Çeyrek

Alış: 815,57 lira

Satış: 820,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.313,00 lira

Satış: 3.350,00 lira