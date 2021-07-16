Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,08 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.370,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kazancıyla 1.367,25 puandan tamamlamıştı.