Kuru domates ihracatı 127 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Anadolu'nun verimli topraklarında yetiştirildikten sonra binbir zahmetle güneşte kurutulan domatesler, geçen yıl 100'e yakın ülkenin mutfağına lezzet kattı.

Makarna, pizza ve salatalarda fazlaca tercih edilen kuru domatesten 2023'te 106 milyon 597 bin dolar girdi elde eden üreticiler, geçen yıl ise 92 ülkeye gönderilen 40 bin 402 ton karşılığında 127 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat miktarı yüzde 25, değeri ise yüzde 19 artan ürün en fazla Almanya, İngiltere ve ABD'den talep gördü.

Hedef yeni pazarlar

Kurutulmuş domateste ülke üretiminin büyük bölümü İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçede başlayan kurutulmuş domates üretiminin ülke geneline yayılmaya başladığını söyledi.

Geçen yıl hedefledikleri ihracat rakamını yakaladıklarını aktaran Olgun, "Torbalı, Türkiye'nin kuru domates ihracatındaki başarısında lider bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bölgemizde yetiştirilen domatesler, geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak yüksek kalitede bir ürün haline geliyor. Domates kurusu dünya pazarlarında büyük talep görüyor." dedi.

Olgun, ilçenin uluslararası pazarda güçlü bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki üretim ve işleme tesisleri, uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstermekte ve dünya mutfaklarında tercih edilen yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Hedefimiz, Torbalı'nın kuru domates üretimindeki lider konumunu güçlendirerek yeni pazarlarla büyümeye devam etmektir."