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Ekonomi
AA 09.01.2025 10:39

Dış ticaret beklenti anketi yayımlandı

Ticaret Bakanlığının 2025'in ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3, ithalat beklenti endeksi de 6,9 puan artarak 117,3'e yükseldi.

Dış ticaret beklenti anketi yayımlandı

Bakanlık, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 98,9 seviyesinde olan endeks, ilk çeyrekte 101,3'e ulaştı.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,6 puan azaldı.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ile şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 117,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,7 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

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