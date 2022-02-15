ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını belirtirken, G-7 ülkelerinin maliye bakanları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı. Brent petrolün varili, dün 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 94,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi

Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, halihazırda artan enflasyon baskıları karşısında şahinleşen merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirirken, tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

Öte yandan dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın enflasyonla daha agresif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirterek, son verilerin enflasyonun hızlanmakta olduğuna işaret ettiğini söyledi. Önden yüklemeli faiz artışı yapılması gerektiğini vurgulayan Bullard, verilere tepki verilmesi gerektiğini ve bunun piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğine inandığını dile getirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dolar endeksi dün 96,4 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 96,2 seviyelerinde hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri yüzde 2'nin hemen üzerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 1,98 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'nın odağı artan enerji fiyatları

Avrupa'da artan jeopolitik gerilim ve bu paralelde artan enerji fiyatları gündemin odağında kalmaya devam ederken, mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı 88 avroya kadar yükselmesinin ardından bugün 79 avro düzeyinde dengelendi.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını belirterek, "Enerji fiyatları, enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor. Net varlık alımlarımız bitmeden faiz artırımı yapılmayacak. Politikamızda yapılacak herhangi bir ayarlama aşamalı olacak. ECB'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda açık olması gerek." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,27 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 1,1280'e kadar gerileyerek son 12 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 1,1320 seviyelerinden işlem görüyor.

Asya'da artan vaka sayıları piyasaları etkiliyor

Asya tarafında, jeopolitik gerilimler ve artan koronavirüs vaka sayıları pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 büyüdü.

Japonya'nın büyümesi, son çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 5,4 ile beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeks ise yüzde 0,2 yükseldi.

Bilanço açıklamaları hisse bazlı hareketliliği sebep olabilir

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da dünya borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,39 değer kaybıyla 2.001,94 puandan tamamladı. Dolar/TL dün yüzde 0,6'lık artışla 13,5976'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5820'den işlem görüyor.

Analistler, artan jeopolitik risklerin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin de öne çıkabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.