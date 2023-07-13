Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinde yumuşak iniş yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Analistler, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikalarında sona yaklaştığına yönelik fiyatlamaların öne çıkmasıyla risk iştahının arttığını ifade etti.

ABD'nin enflasyon verilerinden sonra pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirten analistler, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,8 ile piyasa öngörülerinin altında gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artırımı konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirebileceklerine dair beklentileri artırdığını dile getirdi.

Öte yandan, Fed'in dün yayımladığı Bej Kitap Raporu, ekonomik faaliyetin mayıs sonundan bu yana "biraz arttığını" gösterirken, raporda, beklentilerin "gelecek aylarda yavaş büyümenin devam edeceği" yönünde olduğunu bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,85'e geriledi.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 ile 8 Haziran'dan bu yana en güçlü artışını ortaya koyarken, yeni günde önceki kapanışa paralel 1.957 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,4 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı da arzın talebin altında kalacağı endişeleri ve ABD'de resesyon korkularının azalmasıyla 80,3 dolar ile 28 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kanada Merkez Bankası, dün açıkladığı para politikası kararında, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,00'e çıkarırken, bankanın parasal sıkılaşmaya devam edeceği bildirildi.

Bunlarla birlikte ABD'de bilanço sezonunda bugün Pepsi ve Delta Airlines'ın, ikinci çeyrek şirket finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, yarın da JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa

Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, NATO Zirvesi gündemin odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, Avrupa bölge genelinde enflasyon baskısının ABD'ye kıyasla daha güçlü kaldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırıcı para politikalarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerini artırdığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1150 seviyesine ulaşarak 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 azaldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,83, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,75 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya

ABD'nin enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahı Asya pay piyasalarına da taşınırken, söz konusu yükselişlere teknoloji sektörü hisseleri öncülük etti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ihracat haziranda yüzde 12,4 azalış gösterdi. 2 ay üst üste düşüş görülen ihracatın ülke ekonomisine dair soru işaretleri oluşturmasına karşın Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceği beklentisi arttı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 azalışla 6.342,05 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,1459'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 26,1400 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, dün 441 baz puana indi.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.