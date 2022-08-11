Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, üretimdeki artışta Kuzey Denizi, Kanada ve Kazakistan'da sona eren bakım kesintilerinin etkili olduğu ifadesi yer aldı.

Buna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimini günlük 530 bin varil, OPEC+ dışı ülkelerin ise günlük 870 bin arttırmasıyla üretim, salgın sonrasındaki en yüksek seviyeye yükseldi. Rus petrol arzı da temmuzda marjinal bir şekilde yükseldi.

Haziran ile aralık arasında küresel petrol üretiminin günlük 1 milyon varil artacağının öngörüldüğü rapora göre, Libya, Kazakistan ve bazı Körfez ülkesi üreticilerin de aralarında bulunduğu OPEC+ ülkelerinde aynı dönemde günlük 400 bin varillik üretim artışı bekleniyor.

Bu dönemde ABD'nin başı çektiği OPEC+ dışı ülkelerdeki üretimin de günlük 640 bin varil artacağı tahmin edildi.

OPEC'in günlük üretimi 210 bin varil arttı

Rapora göre, OPEC ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 210 bin varil artarak günlük 29 milyon varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 390 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 34 milyon 390 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük 1 milyon 110 bin varil artışla 66 milyon 110 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi temmuzda günlük 1 milyon 400 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon 500 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

IEA, Avrupa yükselen doğal gaz fiyatlarının elektrik üretiminde ham petrol kullanımını artıracağını belirterek küresel petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize etti.

IEA, bu yılki küresel petrol talebinin geçen yıla oranla 2 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil seviyesinde olacağını öngördü.

Bu artışların daha çok Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden beklendiği belirtilirken, gelecek yıl da talebin 2 milyon 100 bin varil daha artacağı tahmin edildi.

Petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 703 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 807 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 429 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.