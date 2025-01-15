Küresel petrol arzı arttı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Aralık 2024'e ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı, önceki aya göre günlük yaklaşık 220 bin varil artarak 27 milyon 430 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 33 milyon 60 bin varil olarak kaydedildi. Bu, bir önceki ayki seviyenin günlük yaklaşık 230 bin varil üstünde gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük yaklaşık 220 bin varil azalarak 70 milyon 470 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol arzı, Aralık 2024'te önceki aya göre günlük yaklaşık yaklaşık 20 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldi. Günlük üretim yıllık bazda ise 390 bin varil arttı.

Söz konusu artışa, son yılların en yüksek aylık üretim oranlarını kaydeden Nijerya ve Libya öncülük etti.

Bu dönemde, Brezilya'daki mevsimsel kayıplar ve ABD üretimindeki düşüş nedeniyle gerileyen OPEC+ dışı arz kayıpları, OPEC+ grubunun üretim artışıyla dengelendi.

OPEC+ üretimi günlük yaklaşık 270 bin varil artışla 41 milyon 700 bin varile yükselirken OPEC+ dışı üretim günlük yaklaşık 240 bin varil azalışla 53 milyon 400 bin varile geriledi.

2025'te üretim artışının 1 milyon 500 bin varili OPEC+ dışı ülkelerden

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun gönüllü arz kesintilerini gevşetmemesi durumunda bile küresel petrol arzının 2025'te geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 104 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor.

Öngörülen üretim artışının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varilinin OPEC+ dışı ülkelerden geleceği tahmin ediliyor. OPEC+ grubu üretiminde ise günlük yaklaşık 290 bin varillik büyüme öngörülüyor.

Küresel petrol talebindeki artış hızlanacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 54 bin varil artışla 103 milyon 956 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 1 milyon 80 bin varil artış tahmin etmişti.

Talebin, OECD ülkelerinde günlük 45 milyon 681 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 58 milyon 274 bin varil olacağı öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebi, gelişmiş ekonomiler için kademeli olarak iyileşen ekonomik görünüme bağlı olarak büyürken düşük petrol fiyatlarının da tüketimi teşvik etmesi bekleniyor.

IEA'ya göre, geçen yıl küresel petrol talebi bir önceki yıla göre günlük 936 bin varil artışla 102 milyon 901 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, küresel talep, durgun geçen birkaç çeyreğin ardından geçen yılın son çeyreğinde bir miktar ivme kazanarak günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varillik büyüme kaydetti. Bu, 2023'ün son çeyreğinden bu yana görülen en güçlü artış oldu.