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Ekonomi
AA 23.08.2024 11:36

Küresel LNG ticaretinde gaz miktarı 40 milyon tona yükseldi

Dünyada ocak-haziran döneminde imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmalarının ton bazında miktarı 40 milyon tona çıktı. Hindistan, ton bazında en fazla LNG alımı için anlaşma yapan ülke oldu.

Küresel LNG ticaretinde gaz miktarı 40 milyon tona yükseldi

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) raporlarından derlenen verilere göre yılın ilk 6 ayında LNG ithalatı yüzde 0,08 artışla yaklaşık 208 milyon 20 bin tona yükselirken LNG ithalatı ise yaklaşık 0,3 artışla 207 milyon 790 bin tona ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında LNG ticaretinde ton bazında önemli bir değişiklik olmasa da küresel LNG ticareti anlaşmaları ton bazında önemli ölçüde arttı.

Küresel LNG ticareti kapsamında yılın ilk 6 ayında 30 anlaşma imzalanırken, anlaşmaya konu LNG'nin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 40 milyon tona yükseldi.

Bu bağlamda ton bazında en fazla LNG ithal etmek için anlaşma yapan, 11,45 milyon tonla Hindistan oldu.

Hindistan’ı, 2,5 milyon tonla Bangladeş, 2,09 milyon tonla Güney Kore, 2 milyon tonla Almanya, 1,2 milyon tonla Japonya ve 1 milyon tonla İngiltere takip etti.

Öte yandan LNG ihracatında ise ton bazında en fazla öne çıkan ülke 8,5 milyon tonla Katar olurken, bu ülkeyi 6,1 milyon tonla ABD, 4,6 tonla Umman, 2 milyon tonla Kanada, 1,2 milyon tonla Meksika, 650 bin tonla Norveç izledi.

En fazla anlaşma şubatta imzalandı

Yılın ilk 6 ayında anlaşma sayıları aylık 4 ila 6 arasında seyrederken ton bazında en fazla anlaşma 10,15 milyonla şubatta öne çıktı.

Öte yandan ton bazlı anlaşma tutarı haziranda 9,5 milyon ton, mayısta 6,1 milyon ton, ocakta 5,7 milyon ton, nisanda 5,09 milyon ton, martta ise 3,4 milyon ton oldu.

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