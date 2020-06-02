Salgınla birlikte aniden ve ciddi şekilde sarsılan küresel ekonomi, hızlı bir şekilde toparlanabilecek mi, şimdilerde bu sorunun yanıtı aranıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’nde salgının ekonomiye indirdiği darbenin etkisinin 10 yıl sürebileceği tahmin edildi. Amerikan kongresindeki Bütçe Ofisi’ne göre, yol açtığı kayıp da 7 trilyon 900 milyar doları bulabilir.

Bu kaybın önemli bir kısmından 2020’de ekonomik faaliyetlerdeki keskin azalma sorumlu. İş yerlerinin kapanması ve sosyal mesafe kurallarının da tüketici harcamalarını aşağıya çekmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs salgınıyla birlikte işlerini kaybedenlerin sayısı şimdiden 40 milyonu aştı.

Fransa'da ekonomik kriz

Avrupa'da ise Fransız ekonomisinin bu yıl yüzde 11 daralması bekleniyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den önemli bir uyarı geldi. "Toparlanma öncesi önümüzde daha zorlu günler var." dedi.

İngiltere'de de konut fiyatları düşüşe geçti. Ay bazında son 11 yıldaki en büyük düşüş meydana geldi. Konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 azaldı.

Yoksul ülkelerde ödeme sıkıntısı

Yoksul ülkeler ise bu süreçte ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya. Geri ödemeler, aniden gelen krizle birlikte yoksul ülkeleri zorluyor. Tanzanya, haftalar önce uluslararası alacaklılara Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısında bulundu.

Bazı uzmanlara göre, yoksul ülkelerin sürüklendiği borç krizi daha önce benzeri görülmeyen nitelikte.