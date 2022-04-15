Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstihdam
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