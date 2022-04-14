ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 185 bine yükseldi.

Beklenenden fazla artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 171 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 166 binden 167 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 172 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Nisan ile biten haftada 48 bin azalarak 1 milyon 475 bin seviyesinde gerçekleşti.