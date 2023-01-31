Kripto paralar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Bu nedenle kripto piyasasında satıcılı seyir hakim. Peki, faiz kararları kripto paraları nasıl etkiler, yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Yanıtlar haberimizde.

Merkez Bankası yarın akşam yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözle bakılıyor. Bu hafta ayrıca Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da faiz kararları izlenecek. Haftaya dalgalı seyirle başlayan kripto paralarda bugün satıcılı seyir hakim.

Kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Bitcoin yüzde 1,5 kayıpla 23 bin doların aşağısına indi. Ethereum ise yüzde 1'e yakın düşüşle bin 570 dolardan işlem görüyor. Kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Kripto para piyasası uzmanı Helin Çelik, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

"Fed'in faiz artırımından sonra dolar endeksi toparlanmaya devam ederse hem küresel borsalarda hem de kripto para piyasasında geri çekilme sürecini görebiliriz. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte dolar endeksi düşüş eğilimi gösterirse o zaman tam tersi bir tablo bizi bekler. Bu hafta oynaklık yüksek olacaktır.

Bu hafta genelinde alış satışlarımıza biraz dikkat edelim. Özellikle verilerin açıklanacağı saatte yüksek derecede yukarı ya da aşağı yönlü reaksiyonlar görülebilir, ani sıçramalar bizi paniğe sürüklemesin."