Elon Musk, önce Bitcoin'i çevreci nedenlerle eleştirdi. Ardından Dogecoin'e destek mesajı verdi.

Haftasonu eleştirilerini bir adım daha ileriye taşıdı. Bu gelişmelerden etkilenen Bitcoin, uluslararası piyasada 67 bin dolardan 40 bin dolar seviyelerine indi.

"Elon Musk'ın her tweeti kripto piyasasında karşılık buluyor"

Kripto Para Piyasası Uzmanı Helin Çelik, "Her atılan tweet, her atılan adım karşılık bulmuş oluyor. Piyasada hacim piyasa büyüklüğü 2 trilyon 90 milyon dolara kadar geri çekilmiş durumda. Bu çekilmeden önce hacim 2 trilyon 500 milyon civarındaydı'' dedi.

Piyasada bir diğer önemli gelişme de Binance’de yaşandı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’e, Amerikan Adalet Bakanlığı ve Gelirler İdaresi tarafından soruşturma açıldı.

Kayıplar bazı paralarda yüzde 10 ila 35'i geçti

Uzmanlara göre soruşturma, piyasada panik havası yaratsa da regülasyon adımları güven artırıyor.

Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

''Güven sarsar mı diye düşünürseniz soruşturmanın kapsamına bağlı ve nasıl sonuçlanacağına bağlı. Son zamanlarda yapılan regülasyonlar atılan adımlar yatırımcıları bir miktar cesaretlendirecek boyutta diyebiliriz."

Kripto para piyasalarında en çok bilgi ve tecrübeden yoksun yatırımcılar kaybetti.

Kripto para piyasalarında kar veya zararda marj aralığı yok. Bu sebeple son günlerde yaşanan kayıplar bazı para birimlerinde yüzde 10 ila yüzde 35'i geçti.