Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların borçlarının tek çatı altında toplanacağını açıkladı.

Erdoğan, “Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Ziraat Bankası’nın vereceği kredinin ayrıntıları belli oldu.

Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler için 24 aya kadar aylık yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 faiz oranıyla kredi verecek.

Kaynak: TRT Haber