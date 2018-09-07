Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan ve 500 kişi kapasiteli, uluslararası iki giyim markası için üretim yapan fabrikada işler 152 işçi ile yetiştirilmeye çalışılıyor.

Şirket Yöneticisi Yavuz Kurutaş, ülke olarak ekonomik açıdan çeşitli saldırılara maruz kalınan bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve gelecekle ilgili kaygı duymadıklarını anlatan Kurutaş, "Ancak bu süreçte sadece biz yatırımcılar değil, çalışanlar da elini taşın altına koymalılar" dedi.

"Maalesef işçi sıkıntımız var"

Sinop'ta kurdukları fabrikada üretim yaparak hem ülke ekonomisine katma değer hem de istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Kurutaş, ancak işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kurutaş, fabrikaya işçi bulabilmek için artık insanların ayaklarına kadar gitmeye başladıklarını anlattı:

"Fabrikamız 500 kişi istihdam edilecek şekilde kuruldu. Ancak biz şu an sadece 152 işçimiz ile ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef işçi sıkıntımız var. İşçi bulma ilanlarımızdan ve İŞKUR'a yaptığımız başvurulardan istenilen sonucu alamadık. Artık köy köy, belde belde gezerek insanlara iş teklif ediyoruz. Onların ayaklarına giderek ikna etmeye çalışıyoruz."

"Ne kadar işçi o kadar ihracat"

Kurutaş, ihracat miktarını artırmaları için işçi açıklarını kapatmaları gerektiğine işaret ederek, çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Kurutaş, işçi sayısının artmasının, beraberinde ihracatın da artmasını sağlayacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Yani ne kadar işçi o kadar ihracat. Konuştuğumuz bazı kişilerde sektöre karşı güvensizlik hissettik. Kötü tecrübe yaşayanlar olmuş. Biz onlara kendimizi anlatıyoruz, maddi ve manevi haklarını ortaya koyuyoruz. İkna çabamız oluyor. Bazıları ise açıkça söylemek gerekirse işi beğenmiyor. Daha kolay olsun, parası çok olsun mantığı hakim."

Kaynak: AA