Devlet akaryakıttan 3,6 milyar lira feragat etti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta uluslararası ham petrol fiyatları ile kurdaki oynaklıkların ÖTV ayarlamasıyla pompaya yansıtılmadığı eşel mobil sisteminin yüksek oranlı zamlarla halkın mağdur olmasını engellediğini belirterek, "Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır." dedi.

Mayıs ayından bu yana uygulanan akaryakıtta fiyatı koruma sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktaş, bu sayede motorinde 99, benzinde 89, otogazda ise 78 kuruşluk bir fiyat artışı ihtiyacının pompaya yansıtılmadan devre dışı bırakıldığını söyledi.

Sistemin bugün aktif olmaması durumunda benzinin litre fiyatının 7,80 lirayı bulacağını aktaran Aktaş, yine rakamların litre başına motorinde 7,30 otogazda ise 4,60 liraya ulaşacağına dikkati çekti.

Halkın uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyat artışları ve kurdaki oynaklıktan etkilenmesinin söz konusu sistem sayesinde önlendiğini vurgulayan Aktaş, "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır." ifadelerini kullandı.

"Uygulama sektörde durgunluğun önüne geçti"

Uygulama hayata geçirilmeseydi özellikle taşımacılık ve inşaat sektörlerinde akaryakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle durgunluk yaşanabileceğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Enflasyonun yükseliş trendinde olduğu bu dönemde akaryakıtta sağlanan yaklaşık yüzde 15’lik koruma kalkanı, sektörümüzle etkileşim içinde bulunan ve fiyatlardan etkilenen diğer sektörlerin uygulayacağı yüksek oranlı zamların da önüne geçmiştir. Ülkemizin verdiği ekonomik savaşta devletimizin bu türlü bir koruma kalkanı sağlaması şüphesiz takdire şayan bir davranıştır. Uygulamanın uzun soluklu olması ise ekonomi yönetiminin konuya hakimiyetinin göstergesidir."

"Vatandaş takdir ediyor"

Vatandaşların ve akaryakıt sektörünün, devletin üstlendiği yükün ağırlığını gördüğünü ve uygulamayı takdir ettiğini anlatan Aktaş, sistemin sektörel pratiğinde yaşanan aksaklıklar konusunda ise "Uygulamadaki bazı aksamalar sektörde tedirginliğe neden oldu. Fiyatlarda artış gereği ortaya çıktığında, sistemi uygulamakla sorumlu birimlerin gecikmeden bu adımı atması doğru olur. Gecikmeler bayi ile dağıtıcı ve dağıtıcıların kendi aralarındaki ticarette bunalımlı dönemler yaşanmasına neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt ve otogaz fiyatlarında, eşel-mobil sisteminin devreye girdiği 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana 13 kez zam zam yapılması ihtiyacı doğarken, ÖTV'den feragatle fiyat artışları pompa fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadı. Sadece 17 Ağustos 2018'de pompa fiyatlarında litre başına 50'şer kuruşluk bir artış gerçekleşti.

Kaynak: AA