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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan iki petrol sahasını genişletme kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Batman sınırları içinde kalan iki ayrı sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından iki petrol sahasını genişletme kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Siirt ve Batman illerinin sınırları içinde kalan 4 bin 524 hektar ve 4 bin 437 hektarlık iki sahanın yüzölçümlerinin, sırasıyla 8 bin 521 hektar ve 8 bin 452 hektar olarak genişletilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlarda, sahalara ilave edilen alanlarda 3 yıl içinde en az 1'er kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi şartı koşuldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), söz konusu sahaların genişletilmesi için 19 Temmuz'da Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt, petrol işleri genel müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batman
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