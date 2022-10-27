Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sinop İl Müdürü Nedim Kaşıkırık, 2012 yılında kurulan KOSGEB Sinop Müdürlüğüne başvuran işletmelerin geri ödemesiz hibe desteği ve kredi desteğinden yararlandıklarını söyledi.

Girişimcilik, işletme geliştirme, AR-GE teknoloji üretim ve yerlileştirme, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destek programlarıyla KOBİ'lere destek verdiklerini anlatan Kaşıkırık, "2012 yılından bu zamana kadar toplam 49 milyon 38 bin 398 lira hibe, 144 milyon 382 bin 225 lira da kredi kullandırdık. Bu yıl ise 123 işletmeye 2 milyon 900 bin lira hibe desteği, 22 işletmeye de 2 milyon 200 bin lira kredi kullandırıldı. Ayrıca kredi faiz destek programları kapsamında 2021 yılında Sinop'ta yaşanan sel felaketi için 71 milyon lira kredi desteği sağlandı, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılandı." dedi.

Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da girişimcilik desteği verilmeye devam ettiklerini vurgulayan Kaşıkırık, "Özellikle iş kurmayı düşünen, imalat ile ilgili destek bekleyen işletmeler, il müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi alabilir. Devletimiz hem sıfır faizli hem de hibe destekli kredilerle girişimcilerimizin yanında olacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda dolandırmak isteyenlere karşı da uyarmak istiyorum. 'Biz size danışmanlık ve kredi desteği sağlayacağız' gibi sözlerle yaklaşanları dikkate almadan her türlü bilgiyi aracısız ve ücretsiz olarak KOSGEB İl Müdürlüğünden alabilirler." diye konuştu.