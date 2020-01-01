Merkez Bankası 2019 yılında politika faizini yüzde 12'ye çekti. Bu karar konut kredilerine de yansıdı. Konutta 1,68'e çıkan faiz kademeli olarak 0,99'a geriledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şimdi bu oranı 0,79'a çekti.

Uzmanlara göre bu karar satışları ciddi oranda artıracak. Firmaların elindeki konut stokunu eritecek.

Yıl boyunca konut kredilerine yönelik yapılan kampanyalar olumlu sonuç verdi. Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı.

Türkiye'de yaklaşık 900 bin sıfır konut bulunuyor. Uzmanlara göre faiz indirimi sonrası bu stok eriyecek.

Kaynak: TRT Haber