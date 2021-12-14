Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satışı, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. Bu rakam, yılın en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

İpotekli konut satışı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Kredi oranlarındaki indirim satışlara yansıdı

Kamu bankalarının konut kredi oranlarında yaptığı indirimin satışlara yansıdığı görüldü. Yılın en yüksek rakamına ulaşılmasına rağmen ipotekli satışların toplam içerisinden aldığı pay da bu yılın zirvesini gördü.

Kasımda yüzde 22 olan rakam, ocakta yüzde 15, şubat, mart, nisan ve mayısta ortalama yüzde 18, haziranda yüzde 21, temmuz ve ağustosta yüzde 19, eylül ve ekimde yüzde 20 olarak gerçekleşmişti.

Tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının güçlü seyrini sürdürdüğünü, yıl sonunda 1,5 milyon adetlik satış beklendiğini aktaran sektör temsilcileri, kamu bankalarının faiz indiriminin ipotekli satışlara net bir şekilde yansıdığını, böylece sektörün Türk ekonomisine katkısını sürdürdüğünü ifade etti.