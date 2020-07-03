Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi…
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konut kredisi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Devlet bankaları konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla avantajlı konut kredisi paketi hayata geçiriliyor.
12 ay ödemesiz konut kredisi
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Kredi Vadesi (Ay)
|
Taksit Tutarı (TL)
|
Toplam Geri Ödeme (TL)
|
100.000
|
12+168=180
|
1.019
|
171.184
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Kredi Vadesi (Ay)
|
Taksit Tutarı (TL)
|
Toplam Geri Ödeme (TL)
|
100.000
|
180
|
937
|
168.709
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Kredi Vadesi (Ay)
|
Taksit Tutarı (TL)
|
Toplam Geri Ödeme (TL)
|
100.000
|
12+168=180
|
1.095
|
183.925
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Kredi Vadesi (Ay)
|
Taksit Tutarı (TL)
|
Toplam Geri Ödeme (TL)
|
100.000
|
180
|
1.007
|
181.285
Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Konut kredisi başvurusu Ziraat Bankası Halkbak ve Vakıfbank şubelerinden yapılıyor. Ayrıca Vakıfbank çağrı merkezi aracılığı ile de başvuru kabul ediyor.
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