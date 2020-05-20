Son yıllarda yükseliş eğiliminde olan konut kredisi faiz oranları, Ağustos 2019'da kamu bankalarının başlattığı kampanyalarla düşüşe geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda faiz indirimi sonrası özel bankalar da özellikle yeni yılla birlikte konut kredisinde oranları aylık bazda yüzde 1'in altına çekti.

Tüketicilerin toplam ödeyeceği tutar yüzde 27,4 azaldı

TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları geçen sene mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19,85 iken (aylık yüzde 1,65) 2020'nin aynı döneminde yüzde 11,29 (aylık yüzde 0,94) oldu.

Konut kredi faizleri son bir yılda 850 baz puan gerilerken, 10 vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin toplam ödeyeceği tutar da yüzde 27,4 azaldı.

Mayıs 2019'da 10 yıl vadeli 200 bin liralık kredi kullanan ve aylık aylık 3 bin 839 lira taksiti olan tüketici, toplamda 460 bin 636 lira ödeyecekti. Bu ay 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin ise aylık taksit tutarı 2 bin 787 lira ve toplam ödenecek tutar 334 bin 415 lira oldu. Böylece son bir yıllık dönemde aylık taksit tutarında 1052 liralık ve toplamda 126 bin 221 liralık düşüş yaşanmış oldu.

Faiz indirimlerinin etkisiyle toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artarak 12,8'den 39,9'a yükseldi.