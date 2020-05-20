Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, modern arıcılık tekniklerine öncülük eden Anton Jansa'nın doğum günü olan 20 Mayıs'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülkenin ortak sunuculuğunda Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılında Dünya Arı Günü ilan edildiğini söyledi.

Türkiye dünyada ikinci sırada

Türkiye'de 2010 yılında Bal Ormanı Projesi'ni hayata geçirdiklerini ve bugün 70 bin 795 hektarlık alanı arıcıların kullanımına açtıklarını ifade eden Karacabey, şu an 28 Orman Bölge Müdürlüğünde 533 bal ormanı olduğunu kaydetti.

Karacabey, ilki 2013-2018 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı'nın ikincisinin 2018-2023 dönemini içerecek şekilde yürürlüğe alındığına işaret ederek, bu yıl 56 bal ormanı kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dünya bal üretiminde Türkiye'nin Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığı bilgisini veren Karacabey, tozlaşma sayesinde 130 binden fazla bitki türünün çoğalmasını sağlayan arıların, dünya tarımsal üretiminin can damarlarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

Karacabey, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla tarımsal faaliyetlerin daha da önem kazandığı bugünlerde, arılarla ilgili Orman Genel Müdürlüğünün de önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye tarafından karşılandığını aktardı.

150 bin hane arıcılıkla geçiniyor

Bal üretimi, ürünün ekonomik değeri ve gelecek yıl hedeflerine de değinen Karacabey, "Türkiye'de ticarete konu bal üretiminin 80 bin tonu çiçek, 30 bin tonu çam balı. Yaklaşık 150 bin hane arıcılıkla ek gelir sağlıyor. Türkiye'deki bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar civarında. Ülke ekonomisine katma değerinin ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu düşünülüyor. 2023 yıllık projeksiyonumuz, 40 bin tonu çam balı olmak üzere bal üretimini 125 bin tona çıkarmak, bal ormanı sayısını ise 720'ye yükseltmek" diye konuştu.

Doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde, bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesinde, biyolojik çeşitliliğin korunmasında arıların önemli işlevleri olduğunu vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi ağaçlar ve orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçekler de dikkate alındığında toplam bal üretiminin yüzde 85'i ormanlar ve orman sayılan yerlerden elde ediliyor. Arılar ve arı ürünleri, ekosistemimizin devamlılığı için çok değerli ve kıymetli. Orman Genel Müdürlüğü olarak arının insan hayatındaki vazgeçilmez önemini biliyor ve ormanlarımızı korumak için tüm çalışanlarımızla seferber oluyoruz. Halkımızın da ormanların korunması konusundaki hassasiyeti bu açıdan büyük önem taşıyor."