İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki, "Aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde ise bir dönem içerisinde bir defadan fazla ödemenin aksatılmamış olması" şartı yeniden düzenlendi.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 30 Eylül 2020 tarihine kadar ödemesi aksatılan taksit sayısı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 6, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa uygulanacak.