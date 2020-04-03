Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, dar gelirlilere yapılacak hane başı 1000 liralık yardım PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımların evde yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 lira nakit sosyal yardımı, 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok."

Kırşehir'de dar gelirlilerin yardım parası evlerine teslim edilecek

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dar gelirli vatandaşlara yapılacak 1000 lira nakdi yardımın hak sahiplerine görevlilerce evlerine teslim edileceği aktarıldı.

Açıklamada, ödemelerin 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerince hak sahiplerinin evlerinde yapılacağı vurgulanırken, vatandaşlara PTT şubelerine gitmemeleri için uyarı yapıldı.