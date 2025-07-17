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Ekonomi
AA 17.07.2025 10:49

Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 186'ya çıktı. KFE, haziranda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 1,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da 2,3 ve İzmir'de yüzde 3,1 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,7, Ankara'da yüzde 42,1 ve İzmir'de yüzde 31,8 yükseldi.

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