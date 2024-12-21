Hafif Yağmurlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.12.2024 11:36

KOBİ'lere "mentör" desteği geliyor

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla "mentör" desteği sağlanacak.

KOBİ'lere "mentör" desteği geliyor

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla Türkiye'de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 450 milyon dolar bütçeli "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" uygulanıyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK, kendisine ayrılan 175 milyon dolarlık bütçeden de faydalanarak firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek "mentörlük" uygulaması için düğmeye bastı. Çıkılan "Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı" ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçleri kolaylaştırılarak hızlandırılacak.

Belirlenecek mentörler, firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek. Yeşil teknolojiler konusunda güncel gelişmeler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti, çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan oluşacak mentörler görev alacak.

Söz konusu mentörler, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarını inceleyecek, sağlanması planlanan başlıkları belirleyecek ve uygun çözümlerin geliştirilerek yol haritalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına rehberlik yapacak. Ayrıca, yeşil dönüşüm çerçevesinde KOBİ'lerin iş modelleri, tedarik ve değer zincirleri, ürün ve hizmetleri mentörler tarafından gözden geçirilecek.

2025'te işbaşı yapacaklar

TÜBİTAK, sağlayacağı mentörlük desteği kapsamında, firmaların teknoloji danışmanlığından durum analizine kadar çalışmalarına yüzde 90 hibe desteği verecek. Program için niyet beyanları 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a sunulabilecek. Beyanlar, 1 Şubat-1 Mart 2025 döneminde değerlendirilecek ve sonuçlar 15 Mart'ta başvuru sahiplerine bildirilecek.

Mentörlük çağrısına gerekli şartları sağlayan sermaye şirketleri, üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar başvuruda bulunabilecek.

Söz konusu kuruluşlarca sunulmuş niyet beyanları, TÜBİTAK tarafından KOBİ'lere danışmanlık ve teknik destek sağlama uzmanlığı, uzman havuzunun niteliği, benzer proje deneyimi, yeşil dönüşüm mentörlüğünde uygulanacak yöntem, etik şartlar, sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği koşullarına uyum boyutlarına göre değerlendirilecek.

Programda, KOBİ'lerin çözüm ortaklarından alacakları hizmetin süresi en fazla 6 ay, hizmet bedeli ise KDV hariç en fazla 7 bin dolar olarak belirlendi. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan proje önerileri için KOBİ'ler ve TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanacak.

ETİKETLER
KOBİ Tübitak KOSGEB
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
11:57
"112 Web İhbar Sistemi" devrede
11:54
ABD, depremin yaşandığı Vanuatu'ya seyahat uyarısının seviyesini yükseltti
11:53
PTT 11 ayda teslim ettiği gönderi sayısı 400 milyona yaklaştı
11:49
Artvin'deki heyelanın "moloz çığı" şeklinde gerçekleşmiş
11:46
Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 10 kişi daha hayatını kaybetti
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ