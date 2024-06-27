KOBİ’lere destek yağdı, öncelik deprem bölgesinin oldu

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ), ülkelerin ekonomik gelişiminde ve büyümede önemli bir rol oynuyor. 2022 rakamlarıyla Türkiye’de toplam girişimcilerin yüzde 99,7’sini ve istihdamın yüzde 70,6’sını KOBİ’ler oluşturuyor.

KOBİ’lerin öneminin daha iyi anlatılabilmesi için, 27 Haziran tarihi ‘KOBİ Günü’ olarak kutlanıyor.

21,2 milyar lira destek

KOBİ’ler ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’ tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor. KOSGEB, son 1 yılda 88 bin işletmeye 21,2 milyar liralık destek sağladı.

Yeni uygulamaya alınan ‘KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’ ile işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla finansman desteği sunuldu.

Program kapsamında, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin projelerinde kullanacakları 20 milyon liraya kadar olan finansmana 20 puanlık destek temin ediyor.

Yeşil Sanayi Destek Programı

Dünya Bankası’yla birlikte, etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 Milyon dolarlık bir bütçe ile ‘Türkiye Yeşil Sanayi’ projesi yürütülüyor. Projenin KOSGEB bileşenine ayrılan 250 Milyon dolarlık fon devreye alınan ‘Yeşil Sanayi Destek Programı’ ile işletmelere sağlanıyor.

‘Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi’ programıyla, KOBİ’lerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon liraya kadar destek verilirken, ‘Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Projesi’ ile verimlilik, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konularındaki projelerine ise 4 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.

Yeni işletme kuran girişimcilere, verilen desteğin 375 bin lira olan üst limiti de 2 Milyon liraya yükseltildi.

Aslan payı deprem bölgesine

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere 17 Milyar TL kaynak aktarıldı.

Ayrıca KOBİ’leri bilgilendirmek ve onlara uygun destekleri sağlayabilmek için KOSGEB personeli saha ziyaretlerine başladı. Her hafta perşembe günleri Türkiye genelinde bütün KOSGEB personeli saha ziyaretleri yapıyor. İşletmelere danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunuluyor, işletme inceleniyor.