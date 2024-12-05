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Ekonomi
AA 05.12.2024 15:04

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 779 milyon lira azalarak 1 trilyon 198 milyar 220 milyon liraya düştü.

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Kasım itibarıyla 186 milyar 146 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 kasım haftasında 186 milyar 146 milyon lira artarak 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liradan, 15 trilyon 417 milyar 589 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 107 milyar 585 milyon lira azalarak 18 trilyon 167 milyar 444 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 943 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Kasım itibarıyla 23 milyar 326 milyon lira artarak 1 trilyon 942 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 496 milyar 289 milyon lirası konut, 75 milyar 215 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 371 milyar 196 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 392 milyon lira artarak 2 trilyon 53 milyar 87 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,3 artışla 1 trilyon 744 milyar 565 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 599 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 144 milyar 808 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 340 milyon lira artışla 286 milyar 873 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 212 milyar 226 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 7 milyar 525 milyon lira yükselerek 3 trilyon 307 milyar 967 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 25 milyar 779 milyon liralık azalışla 1 trilyon 198 milyar 220 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,6'sı oldu.

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