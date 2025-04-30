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Ekonomi
AA 30.04.2025 15:07

KKM bakiyesi martta 21,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam kur korumalı mevduat bakiyesinin 21 milyar 600 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

KKM bakiyesi martta 21,6 milyar dolara geriledi
[Fotoğraf: Getty]

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mart ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi martta 2,6 milyar dolar azalarak 24,2 milyar dolardan 21,6 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1,9 milyar dolar düşüşle 20,5 milyar dolardan 18,6 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 700 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi.

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