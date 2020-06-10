Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deniz ulaşımındaki çevreci projeyi duyurdu. Buna göre, artık gemiler elektrikli olacak. Bu alanda oldukça tecrübeli olan Türkiye, her yıl onlarca elektrikli deniz taşıtını ihraç ediyor. Yalova tersaneleri öncü konumda.

Norveç ve diğer kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, İrlanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine ihracatta bulunduklarını ifade eden Gemi İnşa Mühendisi Samet Cirlak, 50 projenin teslim edildiğini, diğer projelerin devam ettiğini söyledi.

İhracattaki tecrübe, kıyıda çalışan taşıtların dönüşümünde kullanılacak. Proje ile ilgili mevzuat çalışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülüyor. Rapor, Eylül de açıklanacak.

"Çevre kirliliği azaltılmış olacak"

Cirlak, "Petrol bazlı yakıtlar yakan gemilerle değişimi sağlanacak. Böylece yakıt sarfiyatı azalmış olacak. Bunun yanında çevre kirliliği azaltılmış olacak. İklim değişikliğine yol açan gaz emisyonları azalmış olacak." dedi.

Elektrikli ve hibrit motorlar, başta feribotlar olmak üzere, balıkçı ve yük gemilerinde kullanılıyor.