Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.

Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.