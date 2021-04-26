Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak. Başvurular, 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.
Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
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