Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivide kış bakımının önemine işaret ederek, zamanında tamamlanan kışlık bakımın üretimi ve kaliteyi artıracağını vurguladı.

Kivide bir süre önce budama işlemlerinin tamamlandığını aktaran Uzunlar, şu anda gübreleme döneminin devam ettiğini kaydetti.

Uzunlar, kivide hayvan gübresi kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kimyasal gübre kivinin aromasını bozmasının yanı sıra üretimini de düşürmektedir. Bizim üreticilerimize tavsiyemiz kivi bahçelerinde inek veya koyun gübreleri kullanmaları yönünde, ancak üreticilerimiz gübreleme yapmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırsın. Analize göre gübreleme işlemini gerçekleştirsinler" diye konuştu.

Ordu'da kivi üretimine ilginin arttığını ifade eden Uzunlar, "İlimizde fındıktan sonra en çok katma değer üreten, üreticisine kazandıran ürünlerin başında kivi geliyor. Kivinin para ettiğini gören birçok üretici müsait arazilerine bu mevyenin fidanlarını dikmeye başladı. Ortalama 5 dönüm araziden şu anda 15 ton civarında kivi hasadı yapılıyor ve yaklaşık 50 bin lira kazanç sağlanıyor. Kividen elde edilen gelir sadece üreticilerin yüzünü güldürmüyor. Gelen para tüm şehrin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor" dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin ton kivi üretildiğini tahmin ettiklerini belirten Uzunlar, "En çok üretim Yalova'da oluyor. Bu ili Ordu ve Rize izliyor" bilgisini paylaştı.

Uzunlar, kivide pazar sorunu yaşanmadığına değinerek, üreticilere zirai dona karşı kivi bahçelerini TARSİM'e sigorta yaptırmaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA