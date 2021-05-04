Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin
Son Haberler
- 13:11
- 13:02
- 13:20
- 13:19
- 12:44
Sıradaki Haber
Tam kapanma başladı, nisanda elektrik tüketimi yüzde 27 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz