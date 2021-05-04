Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 911 milyon 582 bin kilovatsaatle 13 Nisan'da, en düşük tüketim ise 746 milyon 758 bin kilovatsaatle 25 Nisan'da gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 arttı

Elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 25 milyar 617 milyon 354 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 28,2 artarak 25 milyar 830 milyon 393 bin kilovatsaat oldu.

Üretimin yüzde 31,1'i hidroelektrik santrallerden sağlandı

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 31,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,4'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,9, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 46 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46 azalarak 163 milyon 770 bin kilovatsaatten 88 milyon 771 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 85 artarak 301 milyon 744 bin kilovatsaat oldu. Nisan 2020'de 163 milyon 231 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.