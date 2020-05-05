COVID-19 salgınının etkisini artırmasıyla, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne yönelik ödemeler devam ediyor.

Bu kapsamda, nisan ayına ilişkin ödemeler bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da bu ödenekleri nisan ayı ödeneğiyle birlikte alacak.

Başvurularda sektörel kısıt bulunmuyor. İmalat sektöründen toptan ve perakende ticarete, yiyecek hizmeti faaliyetlerinden eğitime kadar her sektörden firmalar başvuru yapabiliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvurularda uygunluk tespiti beklenmeksizin ödemeler gerçekleştiriliyor.

3 milyon 194 bin 610 çalışan başvurdu

27 Nisan itibariyle ödenek için 291 bin 594 firmadan başvuru geldi. Çalışanlardan gelen başvuru sayısı ise 3 milyon 194 bin 610 olarak açıklandı. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ise Cuma günü nakdi ücret desteği yapılacak.