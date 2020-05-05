Doğu Karadeniz'deki 4 ilden yılın dört ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 arttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın dört aylık döneminde 476 milyon 628 bin 4 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 450 milyon 930 bin 945 dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Kalyoncu, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını söyledi.

İhracatla ilk sıra fındık ve mamullerinin

Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında Trabzon'un ilk sırada yer aldığına işaret ederek, Trabzon'u Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin takip ettiğini belirtti.

Bölgeden yılın dört aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinen Kalyoncu, "Söz konusu dönemde yüzde 9 artış ve 303 milyon 588 bin 790 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 5 artış ve 51 milyon 212 bin 333 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 29 düşüş ve 37 milyon 906 bin 147 dolarlık ihracatla madencilik ürünleri üçüncü ve yüzde 86 oranındaki artış ve 31 milyon 691 bin 219 dolarlık ihracatla su ürünleri ve mamulleri ihracatı dördüncü sırayı almıştır" dedi.

En fazla ihracat yapılan 5 ülke

Saffet Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 112 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya ihracatımızda yüzde 57, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatımızda yüzde 48, Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 22, Rusya Federasyonu'na ihracatımızda ise yüzde 4 oranında önemli artışlar yaşanmıştır. İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 4 oranında düşüş olmuştur."