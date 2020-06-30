Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerlerinden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını söyledi.

Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini belirtti.

"Bugüne kadar 13, 5 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık"

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

"Süre uzatımı için başvuru gerekmeyecek"

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir."