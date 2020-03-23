Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kısa Çalışma Ödeneği için başvurular başladı
İstihdamı desteklemek için devreye sokulan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları bugün başladı. İşverenler, İŞKUR il müdürlüklerine elektronik ortamda gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilecek.
Koronavirüs sebebiyle üretimi azalan veya duran işletmeler için çalışanlara yüzde 60’a kadar ücret desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma ödeneğinde, başvurular bugün başladı.
İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden oluşan toplam 156 elektronik posta adresine bugünden itibaren başvuru yapılabilecek.
Kısa çalışma ödeneği İstihdamı kısa vadede koruyacak en önemli destek olarak görülüyor. Başvuruları sonuçlandırmak için, bu hafta içinde tamamlanacak yasa değişikliği beklenecek. Böylece uygulamadan daha çok işletmenin faydalanması sağlanacak.
Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından yapılacak.
Etiketler: kısa çalışma ödeneği kısa çalışma ödeneği başvuruSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:53
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