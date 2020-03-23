Koronavirüs sebebiyle üretimi azalan veya duran işletmeler için çalışanlara yüzde 60’a kadar ücret desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma ödeneğinde, başvurular bugün başladı.

İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden oluşan toplam 156 elektronik posta adresine bugünden itibaren başvuru yapılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği İstihdamı kısa vadede koruyacak en önemli destek olarak görülüyor. Başvuruları sonuçlandırmak için, bu hafta içinde tamamlanacak yasa değişikliği beklenecek. Böylece uygulamadan daha çok işletmenin faydalanması sağlanacak.

Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından yapılacak.