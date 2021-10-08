Merdiven altı emlakçılara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü son dönemde inanılmaz bir yöntem buldular. "Açık artırma" yöntemiyle evleri kiralamaya başladılar.

Peki, bu yöntem nasıl oluyor? Gayrimenkul şirketi sahibi Ertap Erbay, ilanda 3 bin lira yazan bir kiralık ev üzerinden fırsatçıların yöntemlerine bir örnek verdi:

"Siz geldiniz ve ben verdim size kiraya. Sonra o ilan yayınlanmaya devam ediyor. Başkası arıyor, birisi o eve 3 bin 200 verdi. İnsanların ihtiyacı var taşınmaya. 'Ya ben sizi çok sevdim, çok samimi gördüm, acaba 3 bin 400 yapabilir miyiz? Ben alayım' diyor."

3 bin liradan açılan kiralık ev fiyatı böylece başka talipliler arasında açık artırmaya girmeye başlıyor. Fiyat çıkılabilen en yüksek kira bedeline çıkıyor ve son fiyatı veren kiracı olabiliyor.

Beşiktaş, Esenyurt, Bahçeşehir ve Avcılar'dan şikayetler geliyor

İlandan görüp 3 bin lira kira karşılığı tuttuğunuzu sandığınız ev, bir süre sonra farklı fiyatlarla kiralanıyor. Çünkü açık artırmada oluyor, 3 bin liraya tuttunuz emlakçı telefonla sizi arıyor ve 'Ev sahibi evi kiralamaktan vazgeçti ama aslında açık artırma ile o ev bir başkasına daha yüksek ücret karşılığında kiralandı' diyor.

İstanbul'da, özellikle Beşiktaş, Esenyurt, Bahçeşehir ve Avcılar'dan bu yönde şikayetler geliyor.

Bu yöntemi kullanan emlakçılar genelde merdiven altı çalışan emlakçılar. Sizin de emlakçılara önemli belgeler sormanız gerekiyor.

Emlakçılar, açık artırmaların önüne geçilmesi için özellikle online sitelerden sahte ve merdiven altı emlakçıların ayıklanması gerektiğini düşünüyor.

Haber: Aytaç Kurnaz