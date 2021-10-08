Kiralık evler açık artırmaya çıktı
Kiraya verilmek istenen evler için bazı emlakçıların açık artırma usulü çalıştığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Peki, bu oyunu kim ve nasıl oynuyor?
Merdiven altı emlakçılara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü son dönemde inanılmaz bir yöntem buldular. "Açık artırma" yöntemiyle evleri kiralamaya başladılar.
Peki, bu yöntem nasıl oluyor? Gayrimenkul şirketi sahibi Ertap Erbay, ilanda 3 bin lira yazan bir kiralık ev üzerinden fırsatçıların yöntemlerine bir örnek verdi:
"Siz geldiniz ve ben verdim size kiraya. Sonra o ilan yayınlanmaya devam ediyor. Başkası arıyor, birisi o eve 3 bin 200 verdi. İnsanların ihtiyacı var taşınmaya. 'Ya ben sizi çok sevdim, çok samimi gördüm, acaba 3 bin 400 yapabilir miyiz? Ben alayım' diyor."
3 bin liradan açılan kiralık ev fiyatı böylece başka talipliler arasında açık artırmaya girmeye başlıyor. Fiyat çıkılabilen en yüksek kira bedeline çıkıyor ve son fiyatı veren kiracı olabiliyor.
Beşiktaş, Esenyurt, Bahçeşehir ve Avcılar'dan şikayetler geliyor
İstanbul'da, özellikle Beşiktaş, Esenyurt, Bahçeşehir ve Avcılar'dan bu yönde şikayetler geliyor.
Bu yöntemi kullanan emlakçılar genelde merdiven altı çalışan emlakçılar. Sizin de emlakçılara önemli belgeler sormanız gerekiyor.
Emlakçılar, açık artırmaların önüne geçilmesi için özellikle online sitelerden sahte ve merdiven altı emlakçıların ayıklanması gerektiğini düşünüyor.
Haber: Aytaç Kurnaz
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