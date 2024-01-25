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Ekonomi
TRT Haber 25.01.2024 09:38

Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik denetimlere başladı. Yaklaşık 2 milyon konuttan kiralık olanlar tespit edilecek. Beyanname vermeyen mükelleflere işlem yapılacak.

Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kiralık konutların tespiti için çalışıyor. Bakanlık bu yıl yaklaşık 2 milyon konutu tek tek kontrol edecek, kiralık konutlar belirlenecek.

Denetimlerle kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde kiracılardan gerekli bilgiler talep edilecek. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak.

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.

İnternetten beyanname doldurulabiliyor

Beyanname başvuruları ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternetten de başvurmak mümkün...

Dijital vergi dairesinin internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ üzerinden de başvuruları yaparak beyanneme doldurulabiliyor.

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