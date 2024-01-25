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Ekonomi
TRT Haber 25.01.2024 05:20

MTV ödemelerinde son gün 31 ocak

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında.

MTV ödemelerinde son gün 31 ocak
[Fotograf: DHA]

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci bu ay sonunda tamamlanacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi.

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor.

Ödemeler internetten de yapılabiliyor

Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

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