Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
KDK, biriken yıllık izin ücretinin ödenmesini sağladı
[Fotoğraf: AA]
İşinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretlerinin ödenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran hemşireye söz konusu ödemenin yapılması sağlandı.
Bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti.
Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuru yaptı.
Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi.
Hastane yönetimiyle iletişime geçen kurum, yönetimden söz konusu ödemenin yapılacağı bilgisini aldı.
Başvurucunun ise ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşması ve şikayete konu talebin çözüme kavuşturulduğunu bildirmesi üzerine KDK, gerekli incelemeleri sonlandırdı.
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